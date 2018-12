Nemmeno il tempo di archiviare il tutt'altro che semplice sorteggio dei gironi dell'Europeo Under 21 che a giugno l'Italia di Luigi Di Biagio affronterà da padrona di casa, che è già tempo di pensare al cammino di qualificazione che condurrà all'edizione del 2021, quella che sarà ospitata da Slovenia e Ungheria. Si sono svolti infatti in mattinata i sorteggi a Nyon e gli Azzurrini (teste di serie) sono stati inseriti nel gruppo 1 in compagnia di Svezia, Islanda, Irlanda, Armenia e Lussemburgo.



Saranno 53 le nazionali a prendere parte alle qualificazioni, suddivise in 9 raggruppamenti, 8 dei quali formati da 6 squadre e uno da 5; le prime classificate accedono di diritto alla fase finale dell'Europeo, mentre le due migliori seconde si giocheranno l'ultimo posto utile in un play-off con match di andata e ritorno. Ecco la composizione dei 9 gironi:



Gruppo 1: Italia, Svezia, Islanda, Repubblica d’Irlanda, Armenia, Lussemburgo.



Gruppo 2: Francia, Slovacchia, Svizzera, Georgia, Azerbaigian, Liechtenstein.



Gruppo 3: Inghilterra, Austria, Turchia, Kosovo, Albania, Andorra.



Gruppo 4: Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Scozia, Lituania, San Marino.



Gruppo 5: Serbia, Polonia, Russia, Bulgaria, Lettonia, Estonia.



Gruppo 6: Spagna, Israele, Montenegro, Macedonia, Kazakistan, Isole Faroe.



Gruppo 7: Portogallo, Olanda, Norvegia, Bielorussia, Cipro, Gibilterra.



Gruppo 8: Danimarca, Romania, Ucraina, Finlandia, Irlanda del Nord, Malta.



Gruppo 9: Germania, Belgio, Galles, Bosnia Erzegovina, Moldova