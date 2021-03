L’Europeo Under 21 è pronto a partire con l’Italia che si prepara ad affrontare la Repubblica Ceca nella prima sfida del girone B. Esordio sulla carta non impossibile per gli azzurrini, che secondo i betting analyst, sono favoriti con la vittoria in quota a 1,77 contro il 4,50 dell’eventuale successo ceco e il 3,65 riservato al pareggio. Negli ultimi precedenti equilibrio e tanti gol, con le ultime 2 sfide terminate con un 3 a 1 per parte. Stavolta però, essendo l’esordio della fase a gironi, la partita si profila meno spettacolare, con l’Under quotato sensibilmente più basso dell’Over (1,68 contro 2,10), mentre il Gol si gioca a 1,98. Difficile quindi vedere spettacolo come negli ultimi due precedenti, finiti 3-1 in favore una volta della Repubblica Ceca e un’altra in favore dell’Italia: lo stesso risultato, stavolta, paga 36 volte la posta in favore della Repubblica Ceca mentre dovesse centrarlo l’Italia pagherebbe 14,00 la posta.