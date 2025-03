GETTY

Eurorivale Inter, il Bayern frena ancora: a Berlino non basta Sané

Cristian Giudici

4 minuti fa



In Bundesliga mezzo passo falso del Bayern Monaco che, dopo la sconfitta per 3-2 in casa col Bochum, pareggia 1-1 sul campo dell'Union Berlino.



Senza gli infortunati Neuer, Kim Min-Jae, Buchmann, Palhinha e Pavlovic, la squadra allenata da Vincent Kompany passa in vantaggio al 75' con Leroy Sané su assist di Stanisic. Ma poi al minuto 83 viene raggiunta sul pari dalle rete di Hollerbach.



Il Bayern resta primo in classifica con 62 punti in 26 giornate di campionato a +9 sui campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen, che domenica giocano a Stoccarda.



Nel prossimo turno, dopo la sosta per le nazionali, il Bayern gioca in casa col St. Pauli per poi andare in trasferta sul campo dell'Augsburg. In mezzo alla doppia sfida con l'Inter ai quarti di finale in Champions League (andata a Monaco e ritorno a Milano) c'è Bayern-Borussia Dortmund.