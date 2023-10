Martedì in Champions League a San Siro l'Inter gioca contro il Salisburgo, che oggi ha perso 1-0 in casa col LASK. Dopo le prime 11 giornate di campionato austriaco, il Salisburgo è secondo in classifica 4 punti dietro lo Sturm Graz e con 2 lunghezze di vantaggio sul LASK.