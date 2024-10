AFP via Getty Images

Eurorivale Inter, Young Boys ok con Monteiro e Itten

29 minuti fa



Mercoledì sera a San Siro l'Inter gioca con lo Young Boys in Champions League. La squadra svizzera viene da una vittoria per 2-1 in casa in campionato contro il Lucerna, sconfitto grazie ai gol di Monteiro e Itten.



La squadra sale così a 9 punti in 10 giornate di campionato che valgono l'ottavo posto in classifica. In Champions League lo Young Boys è ultimo con zero punti.