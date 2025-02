Getty Images

Eurorivale Milan, chi è Stephano Carrillo: l'erede di Santiago Gimenez al Feyenoord

Cristian Giudici

un' ora fa

Un centravanti messicano tira l'altro. Dopo aver ceduto Santiago Gimenez al Milan per 32 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, il Feyenoord punta su un suo giovane connazionale: Stephano Carrillo.



Classe 2006, messo sotto contratto fino a giugno 2029, arriva per 2,5 milioni di euro dal Santos Laguna. Dove ha segnato un gol in 18 presenze con la prima squadra. Nelle nazionali giovanili ha segnato 3 reti in 8 presenze con l'Under 20 e ben 26 gol in 33 presenze con l'Under 17.



Il Feyenoord sfiderà il Milan nel playoff per qualificarsi agli ottavi di finale in Champions League. L'andata si gioca a Rotterdam mercoledì 12 febbraio con calcio d'inizio alle ore 21, la gara di ritorno è in calendario martedì 18 febbraio a San Siro con calcio d'inizio alle ore 18:45.