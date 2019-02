Un gol nei minuti di recupero del centrocampista messicano Hector Herrera salva il Porto nell'anticipo di campionato sul campo del Moreirense, che era passato in vantaggio con David Texeira. I campioni di Portogallo allenati da Sergio Conceiçao, prossimi avversari della Roma agli ottavi di finale in Champions League, sono in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Benfica, impegnato domenica in casa contro il Nacional de Madeira.