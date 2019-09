Le eurorivali dell'Atalanta in Champions League calano il poker. Lo Shakhtar Donetsk, atteso martedì a San Siro, supera di slancio l'ostacolo Vorksla grazie ai gol di Bondar, Konoplyanka (su rigore), Alan Patrick e Junior Moraes e resta in testa alla classifica del campionato ucraino a punteggio pieno con nove vittorie nelle prime nove giornate.



In Croazia la Dinamo Zagabria vince 4-0 il derby con la Lokomotiv: in rete Kadzior, Dani Olmo, Orsic e Gavranovic. La Dinamo è prima in classifica con l'Hajduk Spalato a quota 19 punti in nove turni.