Alle vittorie non ci sia abitua mai: la coppia musicale del momento non tradisce, neanche in Europa.Il premio viene assegnato dal magazine online Eurostory, dedicato proprio alla competizione. L’Italia è uno dei Paesi favoriti anche per la vittoria finale, sia perché Mahmood ha già partecipato all'evento nel 2019, sia perché sono sulla cresta dell'onda.Grazie al brano "Soldi" trionfatore di Sanremo, il milanese ha conquistato una gran fetta di pubblico europeo, con le sue esibizioni che furono apprezzatissime dal pubblico. Il video su YouTube ha superato i 27 milioni di visualizzazioni. Nel 2019 ottenne il secondo posto, sfiorando la vittoria finale.L'Italia è già qualificata per la finale prevista sabato 14 maggio, perché Paese ospitante. Infatti, l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest è stata vinta dai Maneskin, grazie alla loro hit mondiale "Zitti e Buoni". La scia del successo ha portato la band ad un successo internazionale, sbarcando anche negli Stati Uniti. Blanco e Mahmood sperano di ripetere l'exploit dello scorso anno, anche se non sarà facile: un Paese non vince la competizione per due anni consecutivi dalla storica tripletta dell'Irlanda, trionfatrice dal 1992 al 1994.La competizione torna in Italia dopo 21 anni: l'ultima edizione nel "nostro" Paese a Roma, nel 1991, nell'anno successivo alla vittoria di Toto Cotugno, che vinse grazie al brano "Insieme". Per i bookmaker c'è un chiaro favorito: la band ucraina Kalush Orchestra guida tutti i pronostici. Dietro c'è la coppia italiana che sarà guidata dalle voci e dalla spinta del pubblico di Torino. L'Italia ha in mano, ancora una volta, un'ottima carta da giocarsi: se la vittoria sembra difficile, un podio potrebbe essere un risultato raggiungibile e la vittoria del miglior testo non può che far ben sperare in vista della finale.