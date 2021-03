L'ex pornostar e ora showgirl Eva Henger è stata intervistata da TuttoGossipNews per parlare anche della sua avventura nella penultima edizione dell'Isola dei Famosi dopo quella nell'anno precedente della figlia Mercedes. Il programma andrà in onda questa sera per la sua quarta puntata ha Paul Gascoigne fra i concorrenti e Ilary Blasy in conduzione. Eva ha svelato anche la sua passione per il calcio e la sua fede laziale.



GASCOIGNE E LA LAZIO - ​“Paul Gascoigne mi è piaciuto da subito. È un matto, farà divertire tutti. Oltre a questo suo essere un po’ il clown della situazione, ha mostrato determinazione. Per me è anche abbastanza furbo. È un personaggio completamente fuori dai clichés. Se ho una simpatia per la Lazio? Per forza! Ho mio marito che ne è malato. Se vince, ho tre giorni stupendi, se perde ho un porcospino a casa che brontola, che vede tutto nero, depresso. Quindi, devono vincere!”.



LA MIA ISOLA – “Quando era fra i concorrenti non volevo partire, mia figlia Jennifer era molto piccola. Mi hanno convinta mio marito e mia figlia Mercedes. Appena arrivata ho visto favoritismi nei confronti di alcuni personaggi, e questo non mi è piaciuto per niente. Ecco perché dico che quest’anno vedo molta più onestà“.