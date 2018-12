Eva Padlock è una delle modelle più chiacchierate del web. Il suo fisico parla per lei e sicuramente non fa nulla per tenerlo nascosto. Ombrellina della Superbike, da quando è diventata virale per alcune sue foto in pit lane ha deciso di sfruttare al 100% la sua popolarità non nascondendo quanto di meglio ha da offrire. E il suo profilo instagram è letteralmente esploso con alcune foto che hanno addirittura costretto il fidanzato a chiederle di coprirsi perchè troppo svestita. Innamoratissima, per il compagno si è innamorata anche della Juve, squadra per cui simpatizza proprio per amore. Ecco Eva nella nostra gallery.