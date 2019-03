L'ex centrocampista del Milan, Alberigo Evani si dice contrario alla possibile demolizione di San Siro: "L'idea non mi piace perché si tratta di un tempio, non solo di uno stadio. Sarebbe come abbattere il Colosseo a Roma. Entrare in uno stadio del genere genera emozioni uniche e intense, mette pressione. Alcuni calciatori molto bravi hanno fatto fatica a giocare nel Milan o nell'Inter proprio perché non è facile avere tanti occhi addosso. Il mio ricordo più bello di San Siro? Mi fa piacere ripensare all'anno della Serie B, quando a San Siro venivano oltre 70mila persone".