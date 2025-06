Evani e Lombardo, i volti della salvezza della Sampdoria: cosa succede adesso?

La salvezza della Sampdoria ha un volto ben preciso. Anzi, due. Sono quelli di Alberico Evani e di Attilio Lombardo, rispettivamente allenatore e vice dei blucerchiati, chiamati a prendere in mano il timone della barca nel momento più nero della stagione. Evani e Lombardo si sono sobbarcati un peso notevole, hanno dovuto fare i conti con un ambiente sfiduciato, uno spogliatoio depresso e evidentemente spaccato, e una situazione di classifica disperata. "Se mi avesse chiamato un'altra squadra in questa situazione non so se sarei andato" ha confessato ieri 'Chicco' al termine del match.

Evani ha raccontato cosa ha permesso alla Samp di svoltare: "Ci siamo ritrovati dopo che sono venuti i tifosi a Bogliasco.. Ma da quel momento ci siamo compattati. All'inizio gli allenamenti erano stati concepiti come punitivi, ma poi piano piano il gruppo si è rafforzato. Era un gruppo depresso, che pensava in maniera pessimista. Si è ritrovato". I numeri sono lì a testimoniare il gran lavoro fatto da Evani. Da quando siede sulla panchina della Samp, l'ex Milan tra stagione e playout ha raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, quella di Carrara., per una proiezione di 71,4 punti in una stagione. Nel campionato appena concluso, la Samp sarebbe arrivata terza mantenendo questo ruolino di marcia.

Evani e Lombardo sono stati gli unici 'premiati' dai 1500 tifosi arrivati all'Arechi. I sostenitori della Samp hanno scacciato i calciatori dopo l'annata da incubo disputata, festeggiando solo per la maglia, ma hanno accolto i due protagonisti della Sampd'Oro con cori, applausi e anche qualche lacrima. Lombardo ed Evani si sono uniti anche alla canzone, ormai diventata un mantra per i sostenitori genovesi, dedicata a Luca Vialli, a cui è stata silenziosamente dedicata questa impresa. E il futuro? Il contratto di Evani scade a fine mese, lui a precisa domanda ha risposto in maniera chiara: "Se resterei alla Sampdoria? E chi non allenerebbe la Sampdoria?". Un segnale chiaro lanciato alla proprietà. I tifosi nel frattempo invocano la conferma di Evani e Lombardo, ma pretendono anche un deciso cambio di rotta: una stagione del genere non verrà accettata nuovamente. L'unico obiettivo deve essere la Serie A.