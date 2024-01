Evans a segno contro il 'suo' Manchester United: chi è l'attaccante-contadino che tifa Red Devils

FZ

Minuto 47, l'appuntamento con la storia. Quello che non salta Will Evans, attaccante gallese classe 1997 del Newport County, a segno nel quarto turno di FA Cup contro il Manchester United. Il 'suo' Man U, del quale è tifoso fino a quando è bambino, punito a inizio ripresa, con il gol del 2-2. Quella del Rodney Parate, casa del club di quarta divisione, 74 posizioni sotto i Red Devils nelle gerarchie del calcio inglese, è una delle tante storie che la Coppa d'Inghilterra ci regala: prima di arrivare al Newport County Evans ha lavorato a lungo nella fattoria della famiglia a Langedwyn sul confine inglese-gallese vicino a Oswestry.



DALLE MUCCHE AL CALCIO - Il suo compito? Mungere le mucche. “Tornavo a casa, facevo i compiti e preparavo le mucche per essere munte - ha dichiarato ai media inglesi - Mio papà ha circa 1.100 mucche da mungere". A differenza dei fratelli James e Josh, finiti per lavorare nell'azienda di famiglia, Evans prova a sfondare nel calcio: sei anni nelle giovanili del Shrewsbury, poi l'esperienza alla Cardiff Metropolitan University, dove studia per diventare manager sportivo. La pandemia Covid cambia tutto: nel 2020 torna alla vita nella fattoria, unendosi alla vicina Bala, in Galles. Due gol nella vittoria per 4-0 del Galles C contro l'Inghilterra rilanciano la sua carriera: "Il mio sogno è finito dopo aver lasciato Shrewsbury, mi è servito per resettare. Andare all’Università mi ha permesso di innamorarmi di nuovo del calcio. Ho fatto bene a Cardiff e a Bala, ma dopo quella partita del Galles C il mio telefono squillava continuamente. La chiamata decisiva è stata quella del Newport". In 89 partite sono 23 i gol segnati. Il più importante? Quello di oggi, al suo Manchester United.