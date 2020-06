La dirigente Uefa Evelina Christillin, tifosa juventina, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sono contenta che il calcio italiano abbia ripreso, però avrei preferito un altro finale. Abbiamo la pancia piena e quindi meno motivazioni, perché il carniere è pieno dopo 8 scudetti, 4 Coppe Italia e due finali di Champions League. Poi il lockdown ha interrotto sul più bello un percorso che la squadra stava facendo con il nuovo allenatore: per imporre un nuovo modello di gioco ci vuole tempo e quando sembrava che l'ingranaggio avesse cominciato a funzionare è arrivato lo stop, riprendere adesso non è facile. Rispetto alla gara con l'Inter, dove la Juventus mi era piaciuta, ho visto un passo indietro".



"Dopo un grande inizio (penso al 4-3 col Napoli alla seconda giornata) c'è stata un'involuzione e il sarrismo si è visto solo a sprazzi. Siamo in una fase di confusione: non è la Juve risultatista di Allegri, che a molti non piaceva ma a me sì, ma non vedo neppure la fantasia al potere. Criticare a priori è sempre sbagliato, Sarri come tutti deve essere giudicato in base ai risultati e non è ancora arrivato il momento. Le somme si tireranno ad agosto, dopo il campionato e la Champions League. Certo è che se la stagione dovesse finire senza titoli sarebbe inevitabilmente deludente".