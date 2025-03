Evelina Christillin: "Lapo mi mise contro i tifosi della Juve, per tre mesi mi sono fatta scortare"

Getty Images

, tifosa doc della, presidente del Museo Egizio di Torino e membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, si confessa in un'intervista al Corriere della Sera.«Avrei potuto fare un terzo mandato, ma sto diventando troppo vecchia e poi ho avuto un tumore alla tiroide che mi ha spinto a rallentare».«Non lo nego. La vicenda della Superlega è stata molto dolorosa per me».

«Quella frase ha scatenato reazioni molto aggressive da parte dei tifosi. Per tre mesi mi sono dovuta far scortare. Non potevo più mettere piede allo stadio. Ci sono rimasta male: io Lapo l’ho tenuto in braccio appena nato; andavo a prenderlo al catechismo russo, a Parigi, facendolo uscire prima di nascosto per comprargli un gelato».«No, però viviamo vicini. Se ci incrociamo ci salutiamo».

«No, però sono tornata a vedere la Juve, a Bruges. In privatissimo, con quattro amici. Abbiamo una chat che si chiama Super Gobbi, dove ci sono pure Stefano Bonaccini e Andrea Gnassi, ex presidente della Commissione Turismo dell’Emilia Romagna».«Difficile... Lippi e Conte».«Platini tutta la vita».«No, basta. La Juve la vivo come tifosa felice, malgrado tutto quello che è successo. Perché l’unica cosa che non si può cambiare nella vita è la squadra di calcio».

«Una via di mezzo tra un maestro e un amico. Un mentore, anche, ma non avrebbe apprezzato la definizione. Molto di quello che sono riuscita a fare nel mondo dello sport è merito suo».«Inesperienza. Avevo voluto fare la spiritosa pensando al bambolotto di mia figlia. Ho subito chiesto scusa».