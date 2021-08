Secondo Record, l'Everton e lo Sporting Lisbona hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Joao Virginia. Il portiere non rientra nei piani di Benitez, il quale ha preferito l'esperienza di Begovic, motivo per cui i toffes hanno deciso di cederlo. I campioni di Portogallo stanno per cedere Luis Maximiano al Granada e il 21enne è stato individuato come il sostituto ideale, trasferendosi in prestito con diritto di riscatto.