L'arrivo della Superlega ha fatto ribellare tantissimi tifosi in tutta Europa. Anche i calciatori non sono stati a guardare e in tanti hanno espresso il proprio disappunto per questa competizione che avrebbe cancellato ogni forma di meritocrazia. Anche Allan, ex Napoli ed attuale centrocampista dell'Everton, si è espresso riguardo la questione tramite i canali dei Tofees:



"È stato piuttosto orribile e sconvolgente sentire parlare della proposta della Super League europea, poiché questo avrebbe posto fine ai sogni di tanti bambini. Bambini che sognano di giocare in Champions League per merito sportivo, di giocare in una competizione europea dopo una grande stagione e di sfidare grandi club. Era il tipo di notizia che ti tira fuori il tappeto, le persone che danno la priorità all'interesse personale e al denaro rispetto a ciò che conta davvero nel nostro sport, che è la passione e l'amore per i tifosi. La passione accumulata per il calcio in tanti anni fino ai giorni nostri. È fantastico che la competizione sia stata cancellata, è fantastico che l'amore per il calcio abbia prevalso, l'amore dei tifosi, dei giocatori e di tutti i club che compongono questo sport che conosciamo e amiamo".