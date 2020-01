Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato in occasione dell’assemblea generale del club: “L’accoglienza è stata fantastica fin dal mio primo giorno a Goodison Park. Grazie mille a tutti. Questa per me è una nuova esperienza per me, sarà davvero entusiasmante”.



SU DUNCAN FERGUSON – “Ha invitato me e tutto lo staff per una cena e ha pagato tutto lui. Duncan mi ha spiegato come essere un Evertoniano”



SUL FUTURO – “Non ho impiegato molto tempo per decidere di venire qui. Ho trovato molte cose buone: grandi tifosi e una bellissima struttura di allenamento, una delle migliori che abbia mai visto. Possiamo avere grandi ambizioni perché ci sono le condizioni”



SULLO STADIO – “Goodison Park deve essere un fortino, la casa dove i nostri giocatori possono mostrare le loro qualità al meglio. Allo stesso tempo deve essere un campo difficile per i nostri avversari”.