Buona la prima per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton, che la spunta a Goodison Park per 1-0 contro il Burnley, grazie al gol nel finale di Calvert-Lewin. Il neo tecnico dei Toffees approfitta del momento per festeggiare anche su Twitter: “Un’atmosfera incredibile oggi e un’importante vittoria per un buon inizio”.

An incredible atmosphere today and an important victory for a good start. #COYB #BoxingDay pic.twitter.com/HQvv3OtapL — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 26, 2019