Joshua King era arrivato all’Everton durante il mercato invernale, in prestito semestrale dal Bournemouth (club retrocesso lo scorso anno in Championship). Nonostante l’attaccante ventinovenne norvegese stia faticando nella nuova esperienza ai Toffies (5 presenze, tutte da subentrato, e nessun gol), secondo Football Insider, Ancelotti lo vede, per caratteristiche, come un ottimo vice Calvert-Lewin e sembra intenzionato ad offrirgli un contratto a lungo termine alla fine di questa stagione, quando King andrà in scadenza con il Bournemouth. Con le Cherries aveva segnato 53 gol in 184 partite in cinque stagioni e mezzo.