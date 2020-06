Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Norwich, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti ha risposto così alle accuse di aver sottratto circa un milione di euro al fisco spagnolo durante la sua esperienza al Real Madrid: "E' una controversia in corso, molti giocatori e tecnici hanno avuto lo stesso problema. La lascio nelle mani dei miei avvocati. Sono loro gli esperti. Non sono così preoccupato".