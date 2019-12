Carlo Ancelotti, neo allenatore dell'Everton, ha parlato al termine della partita vinta 1-0 contro il Burnley: "Per me è stata una partita davvero speciale, la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Ha ottenuto un buon risultato, è stata una giornata perfetta. Sono felice perché in questo momento abbiamo bisogno di punti per risalire posizioni in classifica, quindi era importante vincere”.



SULLA SQUADRA - “Mi piace lo spirito di questa squadra e il senso di appartenenza dei giocatori. Il club è una famiglia, abbiamo un centro di allenamento stupendo. Ma è soprattutto lo spirito della squadra a piacermi”.



SULLA PARTITA - “Qui al Goodison Park è stato speciale, assolutamente. La partita è stata caratterizzata da molte palle lunghe, ma penso che la squadra abbia fatto bene. Abbiamo provato a fare alcune combinazioni in avanti, però eravamo un po' lenti a costruire da dietro, soprattutto nel primo tempo. Alla fine la prestazione è stata buona. Non eccezionale ma buona”.



SUL MODULO - “In difesa è sempre stato un 4-4-2. Poi in costruzione Coleman rimaneva un po' indietro e Sidibe si faceva più avanti. Ha funzionato bene perché la palla è arrivata a Calvert-Lewin”.



SU CALVERT-LEWIN - "Secondo me è un attaccante fantastico, forte con la testa. Dove può migliorare, e dove deve migliorare, è quando abbiamo la palla: deve essere più concentrato sull'obiettivo. Delle volte è troppo generoso, si muove a destra e a sinistra. Invece deve restare più focalizzato sul gol”.