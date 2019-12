Prima intervista da neo allenatore dell'Everton per Carlo Ancelotti. il tecnico ex Napoli ha parlato ai microfoni della tv ufficiale dei Toffees: "Sono entusiasta di essere qui in uno dei più grandi club in Inghilterra. Mi piace la squadra, i club. Questo è un club con molte ambizioni, con una grande storia, penso che la squadra sia buona. Sono qui per migliorare la squadra e aggiungere qualità, cercherò di fare del mio meglio. Il nostro obiettivo è essere competitivi in ​​Premier League, essere nelle prime posizioni della classifica, essere competitivi in ​​Europa. Non succederà subito, ma dobbiamo lavorare per questo. L'ambizione per noi sarà cercare di vincere ed essere competitivi. L'obiettivo è quello di raggiungere la Champions League o l'Europa League. Sono qui per provare a vincere con questo club".