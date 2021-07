Moise Kean è tornato all'Everton dopo la fine del suo prestito al Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia nonostante l'interesse proprio del club parigino per riaverlo a disposizione, ma ancora in prestito, l'Everton non ha intenzione di regalare nuovamente l'attaccante italiano e se lo lascerà partire sarà solo a titolo definitivo.