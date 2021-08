Moisee Jamessono i due casi più caldi in casa Everton. La punta italiana ex-Juve è corteggiata da molti club di Serie a fra cui Inter e Fiorentina, ma non solo, mentre il fantasista colombiano era stato accostato al Milan. Intervenendo in conferenza stampa l'allenatore dell'Everton,, non ha chiuso all'addio lasciando aperta una porta fino al 31 agosto.