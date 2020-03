Bufera, in Inghilterra, su Jordan Pickford. L'Everton, infatti, è in isolamento dopo che un membro della squadra è risultato positivo al coronavirus. Il portiere, tuttavia, è stato fotografato mentre assisteva - insieme alla famiglia - a un match di boxe a Durham, con in mano una pinta di birra. Il Sun punta ulteriormente il dito contro l'estremo difensore, accusato di essersi sfregato il viso e infilato le dita in bocca nonostante il consiglio del medico sociale per evitare il contagio.