L'Everton non sta vivendo una situazione facile. La squadra è al 15° posto in classifica in Premier League e ha raccolto solamente 4 punti dopo 6 giornate. E presto, se non dovesse essere conclusa la vendita della quota di maggioranza a 777 Partners, il contesto rischia di diventare ancora più critico. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'operazione adesso è vietata dalla lega inglese. Il club sarebbe ad un passo dall'amministrazione controllata, a causa delle ricorrenti perdite finanziarie nelle ultime campagne trasferimenti. Possibile quindi anche che all'Everton vengano tolti dei punti dalla graduatoria attuale.