Nonostante Solskjaer abbia dichiarato che Jesse Lingard farà parte dei suoi piani per la prossima stagione, l'Everton ha mostrato interesse per lui. Il giocatore ha impressionato lo scorso anno con la maglia del West Ham, con Moyes che farebbe carte false per riaverlo a Londra. Ma Benitez continua la ricerca di innesti offensivi, per cui non è escluso che dopo gli arrivi di Townsend e Gray possa preparare anche l'offensiva per il trequartista del Manchester United. A riportarlo è il Sun.