Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbero due i pretendenti alla panchina dell'Everton. Infatti non tutta la dirigenza dei toffees sarebbe favorevole ad ingaggiare Espirito Santo, tanto che il proprietario Moshiri avrebbe ripreso le trattative con Rafa Benitez. L'allenatore spagnolo però potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, in quanto il suo passato da allenatore del Liverpool non è ben visto dai tifosi, la quale opinione è tenuta molto in considerazione dal direttore sportivo Marcel Brands. I contatti con l'ex allenatore di Newcastle e Napoli hanno quindi frenato l'approdo di Espirito Santo, con il quale già si è trovato un accorso. Si dovrà quindi aspettare ancora per conoscere il sostituto di Carlo Ancelotti.