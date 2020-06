Ola Aina a fine stagione potrebbe tornare in Inghilterra: sulle tracce del terzino nigeriano, cresciuto calcisticamente nelle fila del Chelsea, ci sono infatti sia il West Ham che l'Everton.



Il Torino aveva acquistato Aina pagandolo 10 milioni di euro, se ora il presidente Urbano Cairo dovesse decidere di cederlo lo farà per una cifra superiore: per il terzino, capace di giocare sia a destra che a sinistra, il presidente granata chiede infatti tra i 12 e i 13 milioni di euro. Un buon tesoretto che potrebbe essere riutilizzato per il mercato in entrata.