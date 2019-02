Idrissa Gueye, centrocampista dell'Everton, ha parlato all'Equipe del mancato trasferimento al Paris Saint-Germain a gennaio: "Era un sogno che purtroppo non si è realizzato. Ogni calciatore lavora per andare in un top club e giocare in Champions League. È un onore sapere che il Psg si è interessato a me, quindi ora lavorerò ancora di più per fare in modo che tornino la prossima estate. Magari non è finita col Psg...".