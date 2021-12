Il futuro di Rafa Benitez sulla panchina dell'Everton è fortemente a rischio, a riportarlo è The Transfert Tavern. L'allenatore spagnolo non vince in campionato da 8 partite in Premier e per prendere una decisione a riguardo nella giornata di ieri è stata convocata un riunione d'emergenza. La parola definitiva però spetta al proprietario dei Toffees, Farhad Moshiri, che rientrerà in Inghilterra nel fine settimana. Per l'ex tecnico di Napoli e Inter la partita contro l'Arsenal sarà fondamentale per la permanenza a Liverpool, in caso di sconfitta l'esonero sarà quasi obbligatorio.