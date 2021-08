Secondo Sky Sport UK, l'Everton sarebbe interessato a Ainsley Maitland-Niles. Il 23enne non è molto considerato da Arteta, motivo per cui l'Arsenal potrebbe decidere di lasciarlo partire in prestito. In pole position per assicurarsi le sue prestazioni ci sarebbero appunto i toffes, alla ricerca di un terzino destro affidabile che possa dare il cambio a Coleman.