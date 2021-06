James Rodriguez si era trasferito dal Real Madrid all’Everton perché chiamato da Ancelotti, e dopo il ritorno dell’italiano al Bernabeu, si è iniziato a parlare di un possibile ritorno anche del numero 10 colombiano. Lui però ha smentito così: “Io al Real con Ancelotti? Non lo so, non credo. Se resto ancora un anno all’Everton mi va bene”.