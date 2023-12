L'Everton è stato sanzionato con una penalizzazione di 10 punti in classifica in quanto ritenuto responsabile di aver sforato i parametri di circa 20 milioni di sterline a causa di perdite ammontanti a 124.5 milioni contro i 105 consentiti. Questo ha catapultato all'indietro gli uomini di Dyche in piena lotta per la salvezza, e i tifosi non hanno fatto mancare il loro grido di protesta prima della partita contro il Newcastle.



"Proteggendo i pochi, non i molti", si legge su una miriade di cartellini con il logo della Premier League ben visibile, mentre uno striscione molto più grande recita: "Dove ci sono potere, avidità e soldi, c'è corruzione". Anche grandi potenze come Manchester City e Chelsea rischiano, ma per il momento quella dei Toffees è l'unica società punita.



