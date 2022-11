L'Everton cerca rinforzi in attacco per gennaio, lo conferma il tecnico Frank Lampard in conferenza stampa: "E' un'opzione che stiamo considerando. La scorsa estate sapevo che dovevamo rafforzare la squadra in diversi reparti e la priorità era smettere di concedere in difesa e diventare più solidi a centrocampo. L'attacco poteva essere il passo successivo, considerando che non abbiamo avuto Calvert-Lewin per buona parte della stagione finora, per darci più soluzioni".