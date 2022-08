L'allenatore dell'Everton Frank Lampard, a poche ore dal via della Premier League, lancia alla sua dirigenza un segnale per il mercato:



"Abbiamo perso Richarlison (andato al Tottenham, ndr), un attaccante versatile e che sapeva fare male davanti alla porta. Siamo consapevoli dell'area in cui dobbiamo rinforzarci. Giocheremo la prima partita con Rondon squalificato, è piuttosto ovvio che in attacco dovremo guardare a qualche ingresso".