Frank Lampard, allenatore dell'Everton, ha parlato in conferenza stampa toccando anche il tema relativo al futuro di Dele Alli:



"Negli ultimi giorni è uscito fuori pubblicamente un interesse nei suoi confronti (Besiktas, ndr). Stiamo considerando l'eventualità così come lo sta facendo Dele. Affinché vada via, dev'esserci la giusta soluzione di tutti"