Un altro passo verso il titolo. Il Liverpool è di scena a Goodison Park contro l'Everton con l'obiettivo di conquistare una delle due vittorie necessarie per conquistare il campionato, che manca dal lontano 1990. Il derby del Merseyside numero 236 è l'occasione per gli uomini di Ancelotti, che hanno ancora ambizioni europee, di tornare a un successo che contro i Reds manca da 21 partite (11 sconfitte e 10 pareggi, considerando tutte le competizioni). Nei Toffees out Schneiderlin, Gbamin, Delph, Mina e Walcott, Klopp recupera Alisson, che ha superato il problema all'anca.