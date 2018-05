Sergio Conceiçao si è laureato campione del Portogallo da allenatore del Porto. Il quotidiano lusitano A Bola scrive che il tecnico ha attirato l'attenzione di altri club come Inter, Lazio (dove ha giocato da calciatore) e Shakhtar Donetsk. Si tratte di piste legate agli eventuali addi degli attuali allenatori: rispettivamente Spalletti, Simone Inzaghi e Fonseca. Ma non finisce qui. Ieri Tuttosport ha fatto il nome di Conceiçao come possibile sorpresa per il dopo Allegri alla Juventus. Oggi in Inghilterra il Times scrive che il portoghese è tra i candidati alla panchina dell'Everton in caso di divorzio con Allardyce.