E' stata una domenica movimentata quella del portiere dell'Everton Jordan Pickford. Il giocatore potrebbe finire nei guai dopo essere stato protagonista di una rissa in un pub. Secondo la ricostruzione del Sun, Pickford avrebbe reagito ad alcune provocazioni di un uomo che lo avrebbe paragonato a un T-Rex per "le braccia troppo corte". Il portiere ha risposto a tono e si è scatenata una rissa che ha coinvolto anche gli amici del giocatore e quasi tutti i presenti nel pub. Un ragazzo ne è uscito on il naso rotto, la polizia sta indagando su quanto successo e al momento non ci sono prove contro il giocatore.