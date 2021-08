Secondo il Daily Mail, Sean Longstaff è finito nel mirino dell'Everton. Il centrocampista del Newcastle è in scadenza di contratto e ancora non ha rinnovato, motivo per cui i toffees potrebbero provare ad acquistarlo. I magpies chiedono 10 milioni di sterline, cifra sicuramente alla portata dei blu di Liverpool, che devono però guardarsi dalla concorrenza del Southampton, al quale il giocatore piace ma che al momento è alla ricerca di un difensore centrale.