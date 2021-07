Con l'arrivo di Benitez, l'Everton inizia a muoversi anche sul mercato. Secondo Football Insider i toffees, alla ricerca di un difensore centrale, avrebbero messo nel mirino Conor Coady. Il Wolverhampton sta attuando una piccola rifondazione dopo l'addio di Nuno Espirito Santo, per cui non è detto che possa decidere di fare cassa cedendo il suo capitano. Il difensore, impegnato con l'Inghilterra ad Euro2020, piace anche al Tottenham, essendo stata un'esplicita richiesta proprio di Espirito Santo durante la trattativa per diventare il nuovo allenatore degli spurs.