Secondo quanto riportato dal Daily Star, anche l'Everton si sarebbe unito all'Arsenal nella corsa a Matthew Hoppe. Lo statunitense ha impressionato nella seconda parte della scorsa stagione, quando è stato promosso in prima squadra per aiutare lo Schalke 04 nella corsa salvezza e le buone prestazioni in Gold Cup con la sua nazionale hanno attirato le attenzioni dei due club inglesi. Al momento però non ci sono state offerte, con i tedeschi che valutano il suo cartellino 4 milioni di sterline.