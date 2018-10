"Avremo tempo per parlare di mercato, ora sono completamente concentrato sulla squadra". Ha risposto così Marco Silva, allenatore dell'Everton, a chi lo interrogava sulla possibilità di nuovi innesti per i Toffees nella prossima sessione invernale. Lo riporta Skysports.



"Non ho ancora avuto tempo per lavorare con tutti. Abbiamo molto da migliorare - ha proseguito Silva - se tutti sono a disposizione, siamo già una squadra di qualità".