La trattativa più chiacchierata in casa Napoli delle ultime settimane è quella che riguarda il possibile arrivo in maglia azzurra di Everton Soares, esterno offensivo brasiliano attualmente in forza al Gremio.



A tal proposito è tornato a parlare il presidente dello stesso club, Romildo Bolzan Junior. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Gaucha:



LA TRATTATIVA - "A noi non è arrivata ancora nessuna offerta. Più di un mese fa il Napoli ha parlato con i rappresentanti del giocatore, ma poi non è proseguita la conversazione. In generale un club europeo acquista il 100% del cartellino di un calciatore: pertanto dobbiamo affrontare l’affare al 100% e quindi negoziare ogni parte. Questo significa che il Gremio non avrà più il 50%, potrà ottenere di più. Esistono altre possibilità per fare affari con i nostri partner".



IL VALORE - "30 milioni? Possiamo prendere in considerazione offerte su questa cifra, è una valutazione che si avvicina alle nostre aspettative. Tutti vorremmo che restasse con noi, però adesso la situazione è cambiata e il Gremio ha necessità di cederlo".