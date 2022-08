Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'Everton si sarebbe interessato a Serhou Guirassy del Rennes. Il club francese non si opporrà in caso di offerta adeguata. I Toffees sono alla costante ricerca di un attaccante dopo la partenza di Richarlison e l'infortunio di Clavert-Lewin, indisponibile per sei settimane.