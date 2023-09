L'Everton ci prova per Wilfried Gnonto. L'attaccante azzurro, come riportato da Football Insider, piace ai Toffees: il club di Liverpool sta sondando il terreno per capire se ci saranno eventuali possibilità nel mercato invernale. Nel frattempo il Leeds vuole rinnovare comunque il contratto del giocatore nonostante la scadenza a giugno 2027, un modo per adeguare lo stipendio.