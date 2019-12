È scoppiata già l'Ancelotti-mania in Inghilterra. L'ex allenatore del Napoli ha avuto un buon impatto su questa nuova avventura in Premier League.



Due vittorie su due per Ancelotti sulla panchina dell'Everton. Ci ha messo poco per conquistare i suoi nuovi tifosi. Tant'è che ieri al St James' Park di Newcastle (dove l'Everton ha vinto per 1-2) è nato un nuovo coro: "Carlo fantastico, Carlo magnifico. Alè Alè, Ancelotti".